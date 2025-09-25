Медведь напал на женщину возле школы в Петропавловске-Камчатском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Медведь напал на женщину в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Камчатского края.

Инцидент произошел на территории школы № 3 на улице Зеленая роща. Медведя отстрелили сразу после нападения, рассказал главный госинспектор министерства лесного и охотничьего хозяйства региона Всеволод Воропанов.

После этого женщину увезли на скорой со скальпированными ранами и поврежденной кистью. Медпомощь также потребовалась шестикласснику этой школы, который, увидев хищника, побежал, упал и получил ссадины.

Спустя некоторое время пострадавшая женщина скончалась в больнице. В Минздраве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Прокуратура Камчатского края начала комплексную проверку по факту трагедии. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего, выяснят, как медведь проник на территорию школы, а также оценят безопасность нахождения учеников на территории образовательного учреждения.

Кроме того, надзорное ведомство проверит работу муниципалитета на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите населения от диких зверей.

Похожая трагедия случилась до этого на Сахалине. Жительница Охинского района погибла при нападении медведя. Предварительно, 58-летняя женщина 21 сентября собирала ягоды в лесу в районе села Лагури, когда на нее набросился хищник. От полученных травм она скончалась на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Еще один инцидент произошел в американском штате Пенсильвания, где ручной медведь растерзал хозяйку на глазах у детей. Женщина зашла в вольер к животному для того, чтобы убраться там. Она бросила ему еду в угол клетки, однако зверь напал на хозяйку.