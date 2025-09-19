The Statesman: в Индии тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли

Фото: depositphotos/Jearud

В Индии тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Statesman.

Инцидент произошел 18 сентября в деревне Ратхурпур, которая расположена в штате Уттар-Прадеш. В тот день девушка по имени Камини вместе с матерью поехала по делам. Однако внезапно на их пути появился тигр. Хищник схватил 18-летнюю уроженку Индии за шею и утащил в джунгли на виду у матери.

Женщина не смогла никак помочь своей дочери, так как все произошло очень быстро. Местные жители после случившегося организовали поиски. По итогу они смогли отыскать лишь тапки девушки в лесу. Мать пропавшей рассказала, что 18-летняя Камини должна была в ноябре выйти замуж.

Сотрудники лесного департамента продолжают искать девушку.

Ранее в Индии тигр напал на пожилого мужчину. По данным СМИ, инцидент произошел, когда трое пошли в лес для сбора грибов. Ближе к ночи в деревню вернулись двое и сообщили местным жителям, что на их знакомого напал хищник, а затем утащил его вглубь джунглей.

На следующий день рейнджеры нашли останки мужчины в глубине леса. Тигр съел половину тела пострадавшего, оставшуюся плоть сотрудники унесли обратно в деревню.

