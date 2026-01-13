Форма поиска по сайту

13 января, 19:02

Общество
Юрист Русяев: при долге по алиментам в 10 тыс руб могут не выпустить за рубеж

Юрист рассказал, при каком долге по алиментам не выпустят за границу

Фото: 123RF.com/alfexe

Человека могут не выпустить за границу, если его долг по алиментам составляет 10 и более тысяч рублей. Об этом в разговоре с RT заявил юрист Илья Русяев.

"Пороги для введения такого ограничения четко прописаны в законе. Для алиментов и нескольких других социально значимых категорий взысканий установлена планка в 10 тысяч рублей", – сказал собеседник издания.

Он напомнил, что ограничение на пересечение границы вводится при достижении какой-либо суммы долга не автоматически, а через процедуру в рамках исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении выезда, его утверждает старший пристав, и только затем информация передается пограничной службе.

Вместе с тем Русяев подчеркнул, что на портале "Госуслуги" уже начал работать реестр злостных неплательщиков алиментов. Однако туда попадают не все, у кого есть задолженность по алиментам.

"Туда включают тех, кого уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявляли в розыск судебные приставы. То есть это действительно злостные нарушители", – объяснил специалист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что расходы на одежду и еду, которые плательщик покрывает напрямую в качестве алиментов, помогут избежать нецелевой траты средств.

Он обратил внимание, что отказ от финансовой поддержки детей недопустим. Но если ребенок получает минимальное необходимое, а существенная часть денег направляется матерью на излишний отдых или развлечения, нужен механизм контроля за расходованием алиментов.

На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

