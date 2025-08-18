Юрист Георгиева назвала выплаты, с которых приставы не могут списывать долги

Фото: 123RF/prima91

Приставы не вправе взыскивать долги из материнского капитала и монетизированных льгот. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что Cоциальный фонд России может удержать у должника часть пенсии: до 50% по общим долгам и до 70% по алиментным обязательствам.

Георгиева отметила, что вместе с тем закон "Об исполнительном производстве" содержит большой перечень выплат, которые нельзя использовать для погашения долгов.





Алла Георгиева юрист Например, это пособия и выплаты на детей, в том числе по беременности и родам, а также материнский капитал. Также это касается пенсий в связи с потерей кормильца, любых денежных средств, возмещающих вред здоровью или потерю в результате чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, списывать долг запрещено из монетизированных льгот, например компенсирующих проезд или приобретение лекарств. В этом же перечне восполнение расходов во время служебной командировки или на покупку путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, добавила юрист.

"В целом приставы должны учитывать назначение поступивших должнику средств, но иногда по ошибке все же удерживают деньги из "неприкосновенных" выплат. Чтобы снизить риск таких случаев, советую заранее сообщать о получаемых социальных выплатах и счетах, на которые они поступают", – отметила Георгиева.

Когда незаконное удержание все же произошло, эксперт порекомендовала обращаться к приставу. Если он не решит проблему, необходимо написать на него жалобу старшему приставу или в Федеральную службу судебных приставов, а также в прокуратуру. Однако самой результативной инстанцией в таких случаях бывает суд, заключила специалист.

Ранее адвокат Виталий Ульяненко предупредил, что приставы могут ограничить выезд из страны при наличии долга больше 10 тысяч рублей. Поэтому перед началом отпуска есть смысл зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, имеется ли в наличии какое-либо исполнительное производство, отметил эксперт.

