Депутат Нилов: СФР может удержать часть пенсии при наличии долгов у пенсионера

Фото: 123RF/slaviyanka72

Социальный фонд России (СФР) может удержать часть пенсии при выплате, если у пенсионера есть долги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По словам депутата, вопрос удержаний требует особого внимания, поскольку затрагивает социально уязвимые категории населения. Он отметил важность понимания того, что взыскания могут проводиться только на законных основаниях. Основными причинами являются наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решение СФР о переплатах или судебные акты.

По общим долгам максимально могут удержать до 50% пенсии, по алиментам – до 70%, сказал Нилов и напомнил, что с 2022 года в России действует важная норма о сохранении должнику прожиточного минимума.

Это правило гарантирует, что после всех взысканий у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по стране. В 2025 году это 19 329 рублей.

"Но если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для "северных" регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области – 21 835 рублей, на Камчатке – 26 841 рубль, а на Чукотке – 39 803 рубля", – указал парламентарий.

Он уточнил, что именно столько должно остаться у пенсионера-должника после удержания, однако для применения этой нормы необходимо подать соответствующее заявление. Нилов отдельно отметил категории пенсий, которые защищены от взыскания. К ним относятся пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты.

При возникновении спорных ситуаций россиянин может обжаловать решение об удержаниях. Сделать это можно как в органах СФР, так и суде. При этом Нилов рекомендовал внимательно проверять все документы.

Он считает, что отдельного внимания заслуживают случаи переплат пенсий: если гражданин не рассказал об изменениях (например, о трудоустройстве), СФР имеет право взыскать излишне выплаченные суммы. Но и в этом случае действуют гарантии – взыскание возможно только в пределах 20% от размера пенсии, подчеркнул глава думского комитета.

"Гражданам, столкнувшимся с проблемами по этому вопросу, следует обращаться в клиентские службы СФР или, например, писать обращения депутатам. Важно знать свои права и уметь их защищать в рамках закона", – резюмировал собеседник агентства.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести для российских пенсионеров 13-ю пенсию в конце года. По его мнению, пожилым гражданам в настоящее время приходится тяжело, поэтому данную меру он назвал справедливой и правильной. На выделенные деньги пенсионеры могли были сделать внукам подарки или накрыть себе праздничный стол на Новый год.