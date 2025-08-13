13 августа, 10:45Политика
В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка
Депутаты ГД предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка. Это инициатива станет еще одной попыткой выправить демографическую ситуацию в России.
По статистике в 2024 году родились чуть более 1 миллиона детей. Это меньше, чем годом ранее. По словам парламентариев, в этих условиях многодетные семьи являются важнейшим стратегическим ресурсом для устойчивого развития страны.
