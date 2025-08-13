Форма поиска по сайту

13 августа, 10:45

В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка

Евросоюз изменил правила въезда в объединение

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Белом доме заявили, что Трамп может посетить Россию в будущем

Меры безопасности усилены в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа

Аляска готовится к саммиту Путина и Трампа

Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита РФ и США

Депутаты ГД предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка. Это инициатива станет еще одной попыткой выправить демографическую ситуацию в России.

По статистике в 2024 году родились чуть более 1 миллиона детей. Это меньше, чем годом ранее. По словам парламентариев, в этих условиях многодетные семьи являются важнейшим стратегическим ресурсом для устойчивого развития страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав КуликЕвгения Мирошкина

