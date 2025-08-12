Часть российской делегации может прибыть на Аляску 12 августа

Часть российской делегации прибудет из Москвы на Аляску 12 августа, сообщают источники американских СМИ.

При этом в штате рекомендована частичная эвакуация из-за прогноза о прорыве плотины. Это может привести к затоплению, как уже было в 2024 году. Несмотря на это, официально встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится на Аляске.

О том, как сейчас живет самая близкая к России часть Соединенных Штатов, – в эфире телеканала Москва 24.

