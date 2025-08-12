Форма поиска по сайту

12 августа, 16:15

Часть российской делегации может прибыть на Аляску 12 августа

Часть российской делегации может прибыть на Аляску 12 августа

Часть российской делегации прибудет из Москвы на Аляску 12 августа, сообщают источники американских СМИ.

При этом в штате рекомендована частичная эвакуация из-за прогноза о прорыве плотины. Это может привести к затоплению, как уже было в 2024 году. Несмотря на это, официально встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится на Аляске.

О том, как сейчас живет самая близкая к России часть Соединенных Штатов, – в эфире телеканала Москва 24.

