Российские силы ПВО сбили восемь ракет Storm Shadow за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки восемь ракет Storm Shadow. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что в северо-восточной части Черного моря военные уничтожили безэкипажный катер.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 7 августа над регионами России силы ПВО сбили 82 БПЛА. Наибольший удар пришелся на акваторию Азовского моря, где уничтожили 31 беспилотник. Над Ростовской областью ликвидировали еще 11, а в небе над Крымом – 10.

Также 9 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, 8 – над Черным морем, 7 – над Вологодской областью, а также 4 – над Белгородской и по 1 – над Курской и Орловской областями.

Кроме того, в Новороссийске Краснодарского края отразили атаку безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко заявил, что вдоль береговой линии на протяжении четырех часов звучала сирена-сигнал "Внимание всем".