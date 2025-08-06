ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС из артиллерии

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции.

В результате обстрела в зданиях были выбиты окна, сейчас территории осматриваются на наличие других повреждений. Уточняется, что при атаке никто не пострадал, радиационный фон находится в норме. Угрозы для людей и природы нет. Станция работает в прежнем режиме.

"К сожалению, этот случай – часть опасной тенденции. В последнее время обстрелы промзоны станции со стороны Украины участились", – сказано в сообщении.

В администрации ЗАЭС решительно осудили атаки в районе атомной станции и подчеркнули, что они недопустимы.

Ранее, 2 августа, в результате обстрела территории ЗАЭС произошло возгорание. Кроме того, были обнаружены гражданский легковой автомобиль, который не имел отношение к работе станции, и погибший человек.

Представители ЗАЭС отметили, что одна из пожарных машин МЧС была атакована при помощи вражеского БПЛА.

