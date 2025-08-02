Пожар возник в промзоне в районе ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

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В результате обстрела ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает пресс-служба станции.

"При осмотре территории также было обнаружено поврежденное гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек", – говорится в сообщении.

Также представители ЗАЭС отметили, что ходе тушения возгорания одна из пожарных машин МЧС была атакована при помощи вражеского БПЛА.

Подчеркивается, что в данный момент угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет.

"Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды", – заключили в пресс-службе ЗАЭС.

Ранее ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Персонал станции не пострадал.

От взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории, рядом с теплотрассой. На место ЧП сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Запорожская АЭС при этом продолжала работать в штатном режиме.