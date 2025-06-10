Рябков заявил о невозможности решить вопрос с ядерным топливом на ЗАЭС без диалога с США

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Найти решение по поводу американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не удастся без диалога с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это очевидный для всех факт", – приводит его слова ТАСС.

Также Рябков прокомментировал обращение главы "Росатома" Алексея Лихачева к МАГАТЭ с просьбой выступить посредником в решении этой проблемы. Замминистра указал, что ЗАЭС является российским объектом, полностью управляемым "Росатомом", а Лихачев, будучи гендиректором госкорпорации, выразил обеспокоенность по поводу попыток заменить российское топливо американским.

"Генеральный директор госкорпорации, как я понимаю, высказал мнение, что с учетом обстоятельств <...> возникает целый ряд вопросов, в том числе юридического свойства: как быть с находящимся на этом объекте топливом американского производства", – отметил замглавы МИД РФ.

О готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине Лихачев заявлял еще в апреле. Он указывал, что для этого необходимо соответствующее политическое решение руководства страны.

СМИ ранее писали, что Штаты стали полагать, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС могло бы поспособствовать мирному процессу. Кроме того, Вашингтон мог бы установить контроль над этой зоной.

Некоторые журналисты также предполагали, что Штаты могут предложить Украине передать под контроль все оставшиеся атомные электростанции. Ожидалось, что это могло произойти в рамках сделки по ресурсам.