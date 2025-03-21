FT: США хотят взять под контроль АЭС Украины в рамках ресурсной сделки

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Вашингтон может предложить Киеву отдать под контроль США украинские атомные электростанции в рамках сделки по ресурсам. Об этом стало известно Financial Times.

Украинские источники газеты рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа "хочет выбить новые условия, чтобы получить доступ к ключевым ископаемым и энергетическим активам Украины".

Вашингтон желает, чтобы Киев подробно указал, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его. Возможно, это будет касаться "перехода во владение США других экономических активов, включая украинские АЭС", говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Телефонный разговор президентов состоялся в среду, 19 марта. Он продолжался около часа и был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Трамп оценил беседу как "хорошую". Зеленский в ходе нее подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.