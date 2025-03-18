Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине теперь идет в полную силу

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Процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями, заявил американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Мы, будем надеяться, ради человечества выполним эту работу", – написал он на странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, он отметил, что в ходе встречи с Путиным обсудил положения договоренностей, направленных на урегулирование украинского конфликта, включая информацию о гибели тысячи солдат.

"Как президент Путин, так и президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский хотят, чтобы это прекратилось", – подчеркнул республиканец.

В целом Трамп положительно охарактеризовал прошедшие переговоры, назвав их хорошими и продуктивными.

Переговоры лидеров двух государств начались в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Звонок был завершен спустя более двух часов.

В рамках диалога Путин поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Более того, глава РФ проинформировал Трампа, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по форуме "175 на 175 человек". Также Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих.