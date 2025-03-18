Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной 19 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по форуме "175 на 175 человек". Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам переговоров двух лидеров.

Кроме того, Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в российских медицинских учреждениях.

Переговоры Путина и Трампа состоялись во вторник, 18 марта. В ходе более чем двухчасового разговора стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и урегулирование конфликта на Украине. В частности, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Также Путин конструктивно отреагировал на предложение об обеспечении безопасности судоходства в акватории Черного моря, было решено начать переговоры для дополнительной проработки деталей.

В свою очередь, Трамп поддержал идею российского президента организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

