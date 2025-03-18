Песков: Россия пока не выбрала главного переговорщика в контактах с США

Фото: kremlin.ru

Россия пока не выбрала представителя, который будет главным переговорщиком на встречах с американской стороной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. Мы проинформируем", – сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем разговор Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа ожидается в районе 16:00–18:00 по московскому времени. По словам Пескова, телефонные переговоры будут длиться столько, сколько потребуется. В рамках диалога политики обсудят нормализацию отношений России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

Американский лидер подчеркивал, что планирует обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС. Трамп говорил, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо".

Путин, в свою очередь, согласился прекратить боевые действия на 30 суток, но отметил, что в этом вопросе есть нюансы, которые требуют кропотливого исследования с обеих сторон.