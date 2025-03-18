Ушаков заявил, что Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня на Украине, однако фиксирует удары украинских вооруженных сил по своей территории. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с газетой "Коммерсант".

"Уже неделя прошла с момента предложения. И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию и потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом", – сказал он.

Как сообщил помощник российского лидера, после встречи Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом лидеры России и США не созванивались. Последний разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа был 12 февраля, напомнил Ушаков.

Глава РФ заявлял, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. По мнению Путина, Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине. Кроме того, глава Белого дома отмечал, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, хотя многое еще предстоит сделать.

Телефонные переговоры Путина и президента США пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.