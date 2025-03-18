Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Они сделают это", – заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома.

Кроме того, впоследствии президент США написал в соцсети Truth Social, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, хотя многое еще предстоит сделать.

Глава Белого дома также поделился, что очень ожидает телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Телефонные переговоры американского лидера с российским коллегой пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий, а также вопрос контроля над АЭС.

В Белом доме отмечали, что Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине, и еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас.