Песков назвал сокращением ненужных функций выход США из группы расследования по Украине

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что выход американской стороны из международной группы по расследованию действий России на Украине связан с сокращением "ненужных функций".

Ранее зарубежные СМИ заявили, что США выходят из международной группы, осуществляющей расследование действий России на Украине, а также действий Белоруссии, КНДР и Ирана. Минюст США уже якобы тайно проинформировал европейских чиновников об этом.

Журналисты предположили, что такое решение было принято из-за необходимости перераспределить ресурсы. США присоединились к этой группе в 2023 году.

Кроме того, СМИ обратили внимание, что администрация Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины.

