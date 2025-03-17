NYT: США покинут группу по расследованию против России по конфликту на Украине

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Соединенные Штаты предупредили Европу, что выходят из международной группы, ведущей расследование в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Минюст США тайно проинформировал европейских чиновников о данном решении. По данным источников, это связано с необходимостью перераспределить ресурсы.

Журналисты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины.

По данным СМИ, группа также ведет расследования в отношении руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон присоединился к ней в 2023 году.

Ранее Трамп сообщил о планах провести разговор с Владимиром Путиным 18 марта. По его словам, он намерен поднять вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

При этом американский лидер считает, что процесс урегулирования конфликта "идет хорошо". Администрация уже получила позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о временном прекращении огня. Тем не менее до завершения переговоров насчет урегулирования еще далеко, отметил Трамп.

Между тем Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа. В Кремле пояснили, что контакты между представителями двух стран идут, но пока не на уровне глав государств.