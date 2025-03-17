Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта как "очень хорошие"

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что оценивает шансы на успешное урегулирование украинского конфликта как "очень хорошие". Об этом лидер США сказал пресс-пулу Белого дома, передает ТАСС.

"За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне", – отметил Трамп.

Более того, администрация Соединенных Штатов уже обсуждает со сторонами конфликта на Украине вопрос "разделения активов", уточнил глава Белого дома.

Между тем Трамп сообщил о планах провести разговор с Владимиром Путиным 18 марта. По его словам, в ходе общения он намерен поднять вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

При этом американский лидер указал, что процесс урегулирования конфликта "идет хорошо". Несмотря на сложную ситуацию, обсуждения с российским президентом по возможному прекращению огня на Украине проходят регулярно.

Москва и Вашингтон уже обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа. В Кремле пояснили, что контакты между представителями двух стран идут, но пока не на уровне глав государств.