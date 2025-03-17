МИД: Россия будет требовать нейтральную Украину для мирного договора

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона будет требовать железобетонных гарантий безопасности в рамках возможного мирного договора по Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Дипломат подчеркнул, что только через формирование таких гарантий можно будет достичь прочного мира и укрепить региональную безопасность.

"Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса", – отметил Грушко.

Представитель МИД отдельно прокомментировал планы некоторых западных стран по размещению на Украине собственных войск под эгидой НАТО, Евросоюза или других организаций. Он подчеркнул, что если какие-либо военные силы будут размещены на Украине, то это будет означать, что они находятся в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта.

Грушко заявил, что на сегодняшний день украинский конлфикт подошел к той фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад.

"Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, – военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счете, как они выражаются, смена режима – результат ровно противоположный", – обратил внимание политик.

В частности, по его словам, в России рост экономики составляет 4%, а в Евросоюзе – в среднем от 0,1% до 1%. Ситуация же на поле боя складывается в пользу ВС РФ, добавил дипломат.

Ранее в Белом доме заявили, что мирное урегулирование украинского конфликта будет предусматривать отказ Украины от части территорий. Кроме того, США не поддерживают членство Украины в НАТО.

Россия воспринимает призывы к объявлению перемирия на Украине как попытку дать украинским формированиям время на отдых и перевооружение, отмечали в Кремле.