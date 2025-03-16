Уолтц: сделка по Украине будет предусматривать отказ Киева от территорий

Фото: ТАСС/AP/Saul Loeb

Мирное урегулирование украинского конфликта будет предусматривать отказ Украины от части территорий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

"Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины", – рассказал политик.

Кроме того, Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают членство Украины в НАТО.

"Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это (исходит. – Прим. ред.) не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран", – добавил помощник по нацбезопасности.

Также Уолтц отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп настроен на постоянное разрешение украинского кризиса, а не временное.

Ранее Уолтц заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф докладывал американским властям о ходе переговоров с российскими официальными лицами прямо из Москвы. По его словам, Уиткофф делал так, чтобы Трамп смог принять решение о дальнейших шагах.

Уолтц добавил, что в США понимают, что у Москвы и Киева будут свои требования по урегулированию украинского конфликта и каждая из сторон должна будет пойти на некоторые компромиссы.

Цель визита Уиткоффа в Москву заключалась в призыве России стать участником мирных переговоров по Украине, отмечали в Белом доме. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин встретился с американским представителем вечером вечером в четверг, 13 марта.