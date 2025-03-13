Трамп заявил, что отказ России от прекращения огня станет большим разочарованием

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Если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет подписано, это станет большим разочарованием для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Посмотрим, будет ли там Россия. Если ее там не будет, это станет большим разочарованием для мира", – передает слова американского лидера РИА Новости.

По словам политика, США обсуждают "множество деталей" итогового соглашения о завершении боевых действий на Украине.

Как считает Трамп, когда он вернулся в кресло главы Белого дома, вопрос урегулирования на Украине "сдвинулся с мертвой точки". Если бы не администрация США, "это продолжалось бы долгое время", заявил американский лидер. Кроме того, он признался, что с удовольствием бы встретился и поговорил с Владимиром Путиным.

"Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим (кризисом на Украине. – Прим. ред.)", – сказал президент США.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию принять участие в переговорах о прекращении огня, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Между тем глава российского государства заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине Россия будет с учетом ситуации на земле, подчеркнул он.