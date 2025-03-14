Спецпосланник Трампа Уиткофф проинформировал Белый дом о ходе переговоров с РФ

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф докладывал американским властям о ходе переговоров с российскими официальными лицами прямо из Москвы. Об этом рассказал помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

По его словам, Уиткофф сразу же передавал информацию о переговорах, чтобы президент США смог принять решение о дальнейших шагах.

Уолтц добавил, что в США понимают, что у Москвы и Киева будут свои требования по урегулированию украинского конфликта, и каждая из сторон должна будет пойти на некоторые компромиссы. Тем не менее в Белом доме с осторожным оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения, отметил политик.

Ранее сообщалось, что самолет с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы. Спецпосланник Трамп провел около часа в американском посольстве в РФ, а после своего визита произнес слова благодарности на английском языке.

Цель визита Уиткоффа в Москву заключалась в призыве РФ стать участником мирных переговоров по Украине, отмечали в Белом доме. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин встретился с американским представителем вечером 13 марта.