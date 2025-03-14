Flightradar: самолет спецпосланника США Уиткоффа вылетел из Москвы

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Самолет, предположительно, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

В свою очередь, газета "Известия" сообщила, что Уиткофф покинул здание посольства США в Москве в ночь на 14 марта. Он провел в дипмиссии около часа, а после своего визита произнес слова благодарности на английском языке.

В Белом доме заявляли, что Уиткофф приезжал в Москву, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров. Установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости", добавили в администрации США.

Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом вечером 13 марта, как сообщал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он также сообщил, что в ходе своего визита американский дипломат обсудил с российскими представителями не только Украину, но и в целом отношения между Москвой и Вашингтоном и их дальнейшее развитие.