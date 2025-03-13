Трамп назвал многообещающим заявление Путина о возможном прекращении огня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Президент США Дональд Трамп счел многообещающими слова Владимира Путина о возможном прекращении огня на Украине. Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА Новости.

Трамп также ответил на вопрос журналистов о том, существует ли угроза вооруженной агрессии России против стран НАТО. По мнению главы Белого дома, Москва не имеет намерений нападать на какие-либо государства Альянса, и США "сделают так, чтобы этого не произошло".

"Нет, не считаю. Думаю, когда это дело (урегулирование конфликта на Украине. – Прим. ред.) будет сделано <...> они все захотят вернуться домой и отдохнуть. Не предвижу, чтобы такое произошло. <...> И мы сделаем так, чтобы этого не произошло", – сказал президент Соединенных Штатов.

Глава российского государства заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Президент предупредил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Ранее в Москву с целью призвать Россию к переговорам по прекращению огня прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Тем временем Трамп высказал мнение, что, если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет подписано, это станет большим разочарованием для всего мира. Глава Белого дома также заявил, что при нем вопрос урегулирования на Украине "сдвинулся с мертвой точки".