Трамп планирует применить давление на обе стороны конфликта на Украине

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Американский президент Дональд Трамп планирует применить максимальное давление на обе стороны конфликта на Украине ради успеха в переговорах. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в беседе с телеканалом CNBC.

Кроме того, по его словам, Вашингтон не будет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию.

"Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации (бывшего президента США Джо – Прим. ред.) Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести", – подчеркнул министр.

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф прибыл в Россию 13 марта. Он планирует обсудить не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, не исключена беседа Уиткоффа с Владимиром Путиным, который сформулирует официальную позицию России по поводу временного перемирия на Украине.

При этом Ушаков уточнял, что Россия и США пока не назначили время разговора Путина и Трампа.

В свою очередь, лидер Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что глава российского государства может провести переговоры с представителями США в четверг или пятницу, 13 или 14 марта.

