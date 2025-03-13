Лукашенко: Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может провести переговоры с представителями США в четверг или пятницу, 13 или 14 марта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого".

Белорусский лидер отметил, что в ходе предстоящей встречи, помимо урегулирования украинского конфликта, Путин планирует обсудить с американцами обширный список вопросов. Лукашенко также предположил, что решения вопросов двусторонних отношений будут приниматься пакетом.

В Россию 13 марта приехал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он планирует обсудить не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, рассказал помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Кроме того, он не исключил возможную беседу Уиткоффа с Путиным, который сформулирует официальную позицию России по поводу временного перемирия на Украине.

