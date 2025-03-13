Reuters: Россия передала США список требований для переговоров по Украине

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Россия передала американской стороне требования для заключения сделки по Украине, а также для возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.

При этом конкретный список требований не разглашается. Журналистам удалось выяснить лишь то, что характер этих условий довольно широк и схож с теми, что Москва ранее озвучивала Пекину, Вашингтону и НАТО. Издание также уточняет, что именно это обсуждали Россия и США в последние три недели.

Официальных заявлений пока ни одна, ни другая сторона не предоставили.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде, заявил о необходимости каждой из сторон конфликта пойти на уступки и принять тот перечень условий, которые будут выдвинуты, чтобы достичь мира на Украине. При этом, по его словам, требования должны быть приемлемыми.

Он также указал, что Россия играет главную роль в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Именно поэтому, как сообщал Рубио, высокопоставленная группа, состоящая из специализирующихся по данной теме экспертов, будет взаимодействовать с российской стороной для обсуждения условий, которые позволят достичь мира на Украине.

Про территориальные уступки, которые ждут власти США от России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявлял спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог. Он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не раз напоминал, что присоединенные к России территории, среди которых Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, являются неотъемлемой частью страны.

