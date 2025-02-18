Госсекретарь США заявил, что для завершения конфликта на Украине понадобятся уступки

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Каждая из сторон конфликта должна пойти на уступки по итогам переговоров, чтобы достичь мира на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Он также считает, что каждой из сторон конфликта на Украине необходимо принять тот перечень условий, которые будут выдвинуты. При этом Рубио утверждает, что требования должны быть приемлемыми.

"Это те вещи, которые должны происходить посредством сложной и напряженной дипломатии, а также закрытых (переговорных. – Прим. ред.) комнат в течение определенного периода времени", – подчеркнул госсекретарь США.

Россия, с точки зрения Рубио, играет основную роль в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Именно поэтому высокопоставленная группа, состоящая из специализирующихся по данной теме экспертов, будет взаимодействовать с российской стороной для обсуждения условий, которые позволят достичь мира на Украине.

"Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнеры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – подчеркнул он.

Госсекретарь США также признал, что и западным странам необходимо будет отменить ограничения, введенные против России для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. По его мнению, Евросоюз тоже должен будет поучаствовать в переговорах, так как европейская сторона не раз вводила санкции против РФ.

"Но главное здесь – цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", – добавил Рубио, отметив взаимодействие США с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев.

Он считает, что после завершения конфликта на Украине Россия и США смогут возобновить сотрудничество в сфере экономики и геополитики.

Госсекретарь США также назвал важным шагом встречу российской и американской делегации в Эр-Рияде, так как она позволила заложить основу для последующего взаимодействия сторон. Рубио напомнил, что Москва и Вашингтон не контактировали друг с другом на протяжении трех лет.

Теперь, по мнению госсекретаря США, дальнейшее развитие мирного процесса по Украине будет зависеть от готовности сторон не только давать обещания, но и выполнять их. Это, как он утверждает, будет проверяться в ближайшие недели. При этом Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает завершить украинский конфликт справедливо и не допустить его возобновления через 2–3 года.

Встреча России и США состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. На переговоры от российской стороны поехали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава российского МИД Сергей Лавров. От Штатов на встрече были Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Были заявлены следующие темы для обсуждения их на встрече: восстановление отношений между РФ и США, организация переговоров Владимира Путина и Трампа и подготовка к урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, Госдеп США заявил, что Лавров и Рубио согласились сформировать переговорные группы для урегулирования конфликта на Украине. Они также договорились о сотрудничестве по общим геополитическим вопросам и о разработке механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.

Более того, зарубежные журналисты выяснили, что РФ и США предложили трехступенчатый мирный план, подразумевающий прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. При этом второй пункт является одним из ключевых условий для успешного переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

