Fox News: РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план

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Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, который включает в себя прекращение огня, организацию выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Об этом сообщает журналист американского телеканала Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети X, сославшись на источники.

По ее информации, российская и американская стороны называют проведение выборов на Украине одним из основных условий для достижения успеха в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Делегации России и США встретились 18 февраля в Эр-Рияде. Туда отправились помощник российского президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. США представляют на переговорах госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ушаков ранее заявлял, что Россия и США планируют обсудить на этой встрече восстановление отношений между странами, а также организацию переговоров Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа и начало урегулирования украинского конфликта.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что пока рано говорить о компромиссах между РФ и США. Однако, по его мнению, стороны начали слушать друг друга.

Между тем СМИ со ссылкой на представителя американского Госдепа сообщили, что Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они договорились продолжить сотрудничество по вопросам общих геополитических интересов, а также сформировать механизм консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.

