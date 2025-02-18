Песков: понимание о встрече Путина и Трампа может появиться после переговоров в Эр-Рияде

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Понимания по встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент нет. Однако оно может появиться по итогам переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин готов в том числе к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским, о чем неоднократно заявлял сам российский лидер.

"Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", – подчеркнул Песков.

Также он обратил внимание, что достижение комплексного и долгосрочного урегулирования украинского конфликта не представляется возможным в отрыве от рассмотрения вопросов общеевропейской безопасности.

При этом для России важно добиться целей, поставленных в рамках спецоперации, однако страна предпочитает сделать это мирными средствами, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры между российской и американской делегациями начались в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Представители двух стран встретились за столом в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.

Россию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Во время встречи Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров Путина и Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине, отмечал ранее Ушаков.

По его словам, российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом. Он также уточнял, что это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном.