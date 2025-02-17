Ушаков заявил, что делегация РФ приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом

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Делегация РФ приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном, уточнил он в эфире России 24.

"Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. <...> Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", – добавил он.

По его словам, главная задача встречи состоит в том, чтобы начать реальную нормализацию отношений между РФ и Соединенными Штатами.

На переговорах с представителями США российскую сторону будут представлять Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. От Вашингтона выступят госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча, которая запланирована на 18 февраля, будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

