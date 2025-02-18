Песков: переговоры РФ и США не повлияют на сотрудничество с Ираном

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Запуск российско-американских переговоров не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество России и Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о позиции Кремля в том случае, если Вашингтон потребует от Москвы прекратить сотрудничество с Тегераном. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что все вопросы ядерной программы Ирана должны решаться путем дипломатии.

"Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу", – добавил Песков.

Российская делегация 18 февраля прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями США. Со стороны России на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

На переговорах Москва и Вашингтон обсудят не только двусторонние отношения, но и вопрос о решении конфликта на Украине. По версии журналистов, после урегулирования кризиса линия фронта может быть заморожена. Освобожденные территории останутся за Россией, а спорные вопросы будут решаться следующие 10–15 лет, считают СМИ. Кроме того, Украина сможет стать членом Евросоюза, но откажется от членства в НАТО, прогнозируют журналисты.

