NYT: линия фронта будет заморожена после переговоров по урегулированию ситуации на Украине

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После переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет принято решение о заморозке линии фронта, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на материал американского издания The New York Times.

"На данный момент у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева. <...> Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг", – сказано в статье.

Автор считает, что освобожденные территории останутся за Россией. Спорные вопросы будут решаться в течение следующих 10–15 лет, пишет газета.

Компромисс будет заключаться в том, что Украина сможет стать членом Евросоюза, если откажется от присоединения к Североатлантическому альянсу.

На линии соприкосновения могут разместить до 7,5 тысячи миротворцев, отмечает издание со ссылкой на проект мирного соглашения, авторами которого выступили специалисты Кембриджского университета. При этом на территории Украины будет лишь небольшое число иностранного техперсонала, а дальность применения боевых комплексов будет ограничена 250 километрами.

Если одна из стран вновь откроет огонь, в отношении нее будут установлены санкционные меры, сказано в тексте проекта.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Встреча представителей двух стран будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

В рамках разрешения конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках этой стране, заявил Лавров. Территории, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР, объяснил глава МИД.

