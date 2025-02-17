FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

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Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных европейских государств на фоне переговоров с российской стороной по украинскому конфликту. Об этом заявил обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман, сославшись на неназванных чиновников.

"Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", – подчеркнул журналист.

Он рассказал о том, как европейские чиновники отреагировали на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоры Вашингтона и Москвы, запланированные 18 февраля.

Говоря о предстоящей встрече представителей двух стран, Рахман подчеркнул, что этот диалог может привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По его мнению, к настоящему моменту Штаты перестали быть для европейских стран союзником, на которого они могут рассчитывать.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США, о чем заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

США в рамках этой встречи будут представлять госсекретарь страны Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.