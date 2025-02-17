Туск заявил, что мирные переговоры должны вести Россия и Украина

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В мирных переговорах должны участвовать Россия и Украина, заявил глава правительства Польши Дональд Туск. Европа, в свою очередь, обеспечит поддержку, добавил он.

"Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты. Известно, что в связи с вовлеченностью (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа позиция США будет ведущей", – передает ТАСС его слова.

18 февраля в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. Стороны обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров президентов Владимира Путина и Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что не признает итоги переговоров США и РФ, поскольку они будут проходить без Киева.

