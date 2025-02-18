Глава РФПИ заявил, что еще рано говорить о компромиссах между РФ и США

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Еще рано говорить о компромиссах между РФ и США, однако стороны начали слушать друг друга. Об этом по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным", – приводит его слова агентство Reuters.

Встреча делегаций РФ и США прошла в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин, 18 февраля. Она началась примерно в 10:30 по московскому времени. Спустя 2,5 часа стороны взяли небольшой перерыв. После 15-минутной паузы переговоры были возобновлены.

Российскую сторону представили помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам Ушакова, переговоры прошли неплохо. При этом, как он уточнил, РФ и США также договорились учитывать интересы друг друга, однако в данный момент нет конкретной даты встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

