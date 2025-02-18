Захарова заявила о нервозной реакции Запада на переговоры РФ и США

18 февраля, 13:42Политика
Фото: ТАСС/АР/Evelyn Hockstein
Россия отметила нервозную реакцию стран Запада на переговоры в Эр-Рияде. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.
Она отметила, что реакция Запада на российско-американские контакты находится на грани паники. Кроме того, они вызывают истерику у евроатлантических русофобов, подчеркнула дипломат.
"Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе", – цитирует Захарову РИА Новости.
Переговоры между российской и американской делегациями начались в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Представители двух стран встретились за столом в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.
Россию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что понимания по встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент нет. Однако оно может появиться по итогам переговоров делегаций в Эр-Рияде.
При этом, по словам представителя Кремля, Путин готов в том числе к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским, о чем неоднократно заявлял сам российский лидер.
В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США