Переговоры РФ и США в Эр-Рияде возобновлены после перерыва

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российская и американская делегации возобновили переговоры в Эр-Рияде после 15-минутной паузы, пишет ТАСС.

Ранее стороны ушли на небольшой перерыв, объявленный после двух с половиной часов беседы. Ожидается, что после завершения диалога министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщается с прессой.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном начались в Саудовской Аравии 18 февраля. РФ на встрече представляют помощник президента Юрий Ушаков и Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Во время встречи Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине, отмечал ранее Ушаков.

Глава МИД уточнял , что РФ будет принимать решение о своих дальнейших шагах лишь после переговоров в Эр-Рияде.

