18 февраля, 13:02Политика
МИД РФ заявил о небольшом перерыве на переговорах в Эр-Рияде
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
На переговорах в Эр-Рияде объявили небольшой перерыв. Через некоторое время российская и американская стороны возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Она также отметила, что после завершения диалога министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщается с прессой.
Переговоры между российской и американской делегациями начались в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Представители двух стран встретились за столом в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.
Россию представляют Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Во время встречи Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине, отмечал ранее Ушаков.
По его словам, российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом. Он также уточнял, что это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном.
В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США