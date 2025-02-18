МИД РФ заявил о небольшом перерыве на переговорах в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

На переговорах в Эр-Рияде объявили небольшой перерыв. Через некоторое время российская и американская стороны возобновят беседу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также отметила, что после завершения диалога министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщается с прессой.

Переговоры между российской и американской делегациями начались в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Представители двух стран встретились за столом в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.

Россию представляют Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Во время встречи Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине, отмечал ранее Ушаков.

По его словам, российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом. Он также уточнял, что это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном.

