РФ и США договорились создать переговорные группы по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя пресс-службы госдепа Штатов Тэмми Брюс.

"Рубио и Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы как можно скорее начать работу над прекращением войны на Украине", – отметила Брюс.

Кроме того, Москва и Вашингтон договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, а также о создании механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.

Переговоры между РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации входили помощник президента РФ Юрий Ушаков и Лавров, а в состав американской – Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Позже Ушаков подчеркнул, что пока трудно сказать о сближении позиций России и США, но разговор об этом был. Страны договорились учитывать интересы друг друга, и в целом переговоры в Эр-Рияде прошли неплохо. При этом конкретной даты встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока еще нет, уточнял Ушаков.

