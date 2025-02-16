Посланник Трампа Келлог: США ждут от РФ уступок территорий на переговорах по Украине

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Соединенные Штаты на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта могут ожидать от России территориальных уступок. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

Он не уточнил, о каких именно территориях идет речь. Келлог также добавил, что российской стороне в рамках переговоров следует провозгласить отказ от применения силы в будущем.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что ждет не уступок России по Украине, а завершения текущего конфликта. Он подчеркнул, что Украина теряла многое при предыдущих президентах США, начиная с Джорджа Буша. По словам Трампа, при Бараке Обаме Украина потеряла Крым, а при Джо Байдене могла "потерять все".

Похожую позицию высказал министр обороны США Пит Хегсет, заявив, что для начала переговоров по Украине уступки от России не требуются. Он уточнил, что ни РФ, ни Украина не получат все, что хотят по итогам переговоров об урегулировании.