Зеленский заявил, что Киев не признает потерю территорий после урегулирования конфликта

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Киев не признает потерю территорий после мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал такое требование "красной линией", которую нельзя переходить.

"Я как президент, как гражданин своей страны не стану нарушать Конституцию", – цитирует его телеканал"360" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, украинцы не забудут годы боевых действий, поэтому и не признают утрату территорий.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Джидде обсуждались и территориальные уступки. Однако основная часть разговора была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям, уточнил он.

В свою очередь, в Кремле не исключили, что после американско-украинских переговоров может быть организован телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Если будет необходимо, беседу организуют очень быстро, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

