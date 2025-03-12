Фото: министерство иностранных дел Российской Федерации

Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы не "огрызалась". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, сообщает Life.ru.

По словам министра, для этого Украине нужно было лишь соблюдать минские соглашения.

Лавров отметил, что Европа и Британия хотели бы, чтобы бои на Украине продолжались. Не исключены провокации, которые могли бы заставить США проявить агрессию в сторону России.

Кроме того, в Евросоюзе работает над ремилитаризацией Европы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указал глава МИД России. Объединение готово на эти цели потратить большое количество денег, и многие уверены, что так фон дер Ляйен хочет отвлечь внимание от сотен миллиардов, потраченных в период борьбы с коронавирусной инфекцией и на помощь Украине, рассказал Лавров.

При этом геополитические интересы Москвы и Вашингтона не совпадут даже на 50%, уточнил министр. По его мнению, положительным моментом в отношениях с США является то, что они вновь стремятся начать диалог с Россией о стратегической стабильности.

Российская сторона знает, как в контексте урегулирования конфликта на Украине избежать компромисса, который может поставить под угрозы судьбы людей, говорил Лавров. Он опроверг подозрения Запада, будто Москва ведет нечестную, двойную игру. В контексте урегулирования украинского кризиса речь идет не о территории, а о людях, которых хотят лишить истории, отмечал министр.