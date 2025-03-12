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Россия знает, как в контексте урегулирования украинского конфликта избежать компромисса, который может поставить под угрозу людские судьбы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

"Наша совесть прозрачна и чиста не потому, что мы редко ею пользуемся, а потому, что мы много раз обжигались", – опубликованы слова Лаврова на сайте МИД.

Лавров опроверг подозрения западных стран, будто Москва ведет нечестную, двойную игру. При этом в контексте урегулирования кризиса на Украине речь идет не о территориях, а о людях, которых хотят лишить истории, подчеркнул глава МИД РФ.

Дипломат напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский еще до начала СВО назвал жителей Донбасса "особями" и цинично советовал представителям русской культуры убираться в Россию.

"Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их", – заметил Лавров.

Но территории важны еще и тем, что там живут потомки строителей Одессы и других городов, а также тех, кто строил инфраструктуру, осваивал земли и был связан с историей этих мест. Лавров обратил внимание, что ЮНЕСКО объявила центр Одессы объектом всемирного культурного наследия, но это случилось лишь спустя неделю после сноса памятника основательнице города Екатерине Великой.

"Его снесли и выбросили, а ЮНЕСКО просто продолжала вести себя так, будто ничего не произошло", – посетовал дипломат.

Если бы Киев сотрудничал и реализовывал свои же мирные инициативы, то у Украины остались бы до сих пор прежние границы, уверен Лавров. Если бы Украина не сорвала соглашение в 2014 году, то киевский режим сохранил бы контроль над всей бывшей территорией страны, включая Крым.

"Потом были Минские соглашения. Если бы они их выполнили, Украина все еще была бы в границах 1991 года, но без Крыма. Потому что Крым никогда не упоминался во время минских переговоров", – напомнил глава российского МИД.

Министр уверен, что если бы Киев выполнил свою часть сделки 2022 года, то имел бы доступ ко всем территориям, исключая Крым и часть Донбасса.

"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается", – заключил дипломат.

Ранее Зеленский подтвердил готовность остановить огонь на линии фронта на 30 дней, если Москва также согласится на это. Россия не заинтересована в продолжении украинского конфликта, но не позволит ввести себя в заблуждение в рамках урегулирования, прокомментировал депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет.

В СФ отмечали, что любые договоренности на переговорах будут на условиях России, а не США, поскольку реальные соглашения "пишутся на фронте".

