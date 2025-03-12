Politico: спецпосланник Трампа Келлог "отстранен" от переговоров по Украине

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог фактически "отодвинут" от переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в материале газеты Politico.

Журналисты обратили внимание, что Келлог не присутствовал на прошедших в Саудовской Аравии переговорах США и Украины. По словам некоторых источников из администрации Трампа, роль Келлога в данном процессе поставили под большое сомнение.

"У нас и так слишком много руководителей, включая (спецпосланника президента США Стива. – Прим. ред.) Уиткоффа, которые пытаются играть роль героя в деле прекращения войны. Келлог плетется за остальными, добавляя путаницы в то, кто чем занимается", – заявил один из сотрудников администрации.

Авторы материала также предполагают, что возможное отстранение Келлога от дел связано с ростом влияния того крыла администрации, которое скептически относится к продолжению поддержки Украины. В это крыло входят вице-президент Джей Ди Вэнс и кандидат на пост замминистра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

Вместе с тем замглавы по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заверил, что Келлог остается ценной частью команды Трампа, особенно когда речь идет о переговорах с европейскими союзниками.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Украину в переговорах представляли глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Штатов участвовали помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

По итогам переговоров Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Кроме того, США и Украина договорились заключить соглашение о полезных ископаемых как можно быстрее.