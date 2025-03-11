Уолтц: США продвигаются в переговорах с Украиной

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Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Мы продвигаемся", – приводит слова американского политика телеканал CNN.

11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины в саудовском городе Джидда. Со стороны Киева приняли участие глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. США представили Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Одной из тем встречи стала готовность Киева к мирному урегулированию конфликта с Москвой.

Как отмечал Ермак, начало переговоров делегаций было очень конструктивным.