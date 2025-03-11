В офисе Зеленского назвали конструктивным начало переговоров с делегацией США

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Переговоры Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии начались конструктивно. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем", – передает RT слова главы офиса украинского лидера.

Ранее украинские СМИ писали, что американская делегация прибыла на переговоры с представителями Украины с опозданием. Из-за этого начало встречи было ненадолго отложено.

Переговоры между представителями США и Украины проходят в городе Джидда. С украинской стороны участвуют Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе делегации Штатов находятся госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.