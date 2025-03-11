Песков заявил об открытости России к мирным переговорам

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Россия открыта к мирному украинскому урегулированию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва будет достигать цели мирными и дипломатическими инструментами для урегулирования конфликта.

Помимо этого, Песков отверг мнение западных чиновников о том, что Россия якобы намеренно выдвигает "невыполнимые" требования по урегулированию.

"Не соответствуют действительности", – обратил внимание пресс-секретарь президента России.

Ранее агентство утверждало, что Россия готова к обсуждению временного перемирия с Украиной при условии достижения прогресса на пути к заключению окончательного мирного соглашения. По словам источников, Москве нужно четкое понимание принципов будущего мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение Владимира Путина достичь мира. Он отметил, что разговор с Москвой идет хорошо, однако с Киевом Вашингтону взаимодействовать сложнее. Кроме того, Трамп выразил доверие к заявлениям Москвы относительно ее готовности к урегулированию ситуации.